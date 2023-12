CEO van Jumbo-Visma zet zijn renners op scherp: "Dat geldt ook voor Wout van Aert"

Jumbo-Visma was in 2023 de succesvolste ploeg van het hele peloton. Toch vindt CEO Richard Plugge dat er nog ruimte is voor verbetering.

Met de eindzege in de drie grote rondes, met drie verschillende renners, was 2023 een bijzonder succesvol jaar voor Jumbo-Visma. De lat nog hoger leggen, lijkt onmogelijk, dat beseft ook CEO Richard Plugge. Maar toch vindt hij dat zijn ploeg zich moet blijven heruitvinden. "Dat geldt voor iedereen, ook voor Wout", zegt Plugge bij HLN. De vele overwinningen in 2023 zorgen ervoor dat andere ploegen hen gaan kopiëren, stelt Plugge. "Ook Jonas Vingegaard, die de Tour nu twee keer heeft gewonnen, moet kijken hoe hij het samen met het team volgend jaar toch weer beter gaat doen. Want Pogacar zal zich anders wapenen." En Roglic wordt plots een tegenstander. Zwemcoach Daarom nam Jumbo-Visma zwemcoach Jacco Verhaeren onder de arm om te analyseren wat goed is en wat beter kan. Want dit jaar zijn er natuurlijk ook dingen die niet goed zijn gegaan. "De vraag is hoe we in 2024 net zo’n succesvol jaar als in 2023 kunnen hebben, met misschien één of wel twee grote rondes minder gewonnen", stelt Plugge nog.