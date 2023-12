Cian Uijtdebroeks naar Jumbo-Visma? CEO Richard Plugge antwoordt duidelijk

Jumbo-Visma zoekt voortdurend naar renners om zijn team te versterken. Ook de naam van Cian Uijtdebroeks valt onder meer.

Visma-Lease a Bike, zoals Jumbo-Visma vanaf 2024 zal heten, moest wel wat kwaliteit inleveren. Vooral het vertrek van Primoz Roglic, dit jaar nog winnaar van de Giro, heeft het team niet kunnen opvangen.

De Nederlandse ploeg heeft met Matteo Jorgenson (Movistar), Ben Tulett (INEOS Grenadiers) en Johannes Staune-Mittet (opleidingsteam) wel enkele talenten in huis gehaald die ook stevig bergop kunnen rijden.

Uijtdebroeks naar Jumbo-Visma?

Maar toch zijn er nog enkele plaatsen vrij voor 2024. Misschien voor Cian Uijtdebroeks? De jonge Belg uitte al enkele keren kritiek op zijn team BORA-hansgrohe en lijkt niet echt een toekomst te hebben bij het team.

Maar volgens CEO Richard Plugge is het team voor 2024 wel af. Uijtdebroeks komt dus wellicht niet. "Die heeft nog een contract volgens mij", reageerde Plugge bij HLN. `

Maar Primoz Roglic had ook nog een contract en vertrok toch. "Wij zijn inderdaad geïnteresseerd in Cian. Dat waren we al toen hij nog junior was. Toen hebben we al met hem gesproken. Zoals gezegd, hij heeft een contract."