De gelijkenis is echt wel enorm frappant: "Wie Wout van Aert of Mathieu van der Poel klopt, is de koning te rijk"

Wout van Aert of Mathieu van der Poel kloppen: voor velen is het een verre droom. De gelijkenis met de vrouwencross spreekt voor zich. Fem van Empel heeft stilaan een gelijkaardige status.

Ook in de veldrit in Boom stak Van Empel er met kop en schouder bovenuit. Vooraf werd misschien gedacht dat Puck Pieterse toch iets langer zou kunnen aanklampen. "Ze ontzien mekaar niet", vertelde ex-bondscoach Rudy De Bie tijdens de uitzending op Play Sports 1. "Geen compassie, het is hard tegen hard, zoals sport moet zijn."

De vraag die nu op ieders lippen brandt: gaat er überhaupt een dag komen dat Van Empel niet wint? "Goh, ik weet het niet. Het is ook bij de mannen zo: wie Wout van Aert of Mathieu van der Poel klopt, is de koning te rijk. Zo is het bij de vrouwen ook: diegene die Van Empel zal kloppen, is de koningin te rijk."

© photonews

Of er zo'n koningin te rijk naar voren treedt, is nog maar de vraag. "Zoiets gebeurt maar zelden. Laat ons hopen dat het toch een keer gebeurt, dat geeft ons spanning."