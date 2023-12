Dé man die strijd tegen doping voert opnieuw tegenover Jan Ullrich: "Volgende stap zou de dood geweest zijn"

Gezworen vijanden die dan toch ooit heel eerlijk met elkaar kunnen praten. Jan Ullrich en de dopingjager Hajo Seppelt bewijzen dat het kan.

Seppelt pakte Ullrich destijds hard aan vanwege de dopinginsinuaties rond diens persoon. De Tourwinnaar van 1997 ontkende toen, maar is de laatste dagen wel heel eerlijk over hoe hij zich dopeerde en ook over de zware periode hij in zijn leven heeft meegemaakt.

Dat herhaalt de Duitser nu tegenover Seppelt, die hem geïnterviewd heeft voor Sportschau. "Ik zat echt in de put", heeft Ullrich het over de periode waarin hij alcohol en drugs combineerde. "Als renner kon ik veel afzien, maar na mijn wielerloopbaan ging dat afzien de verkeerde kant op."

DIEPTEPUNT VOOR ULLRICH IN 2018

Zonder dat daar een ondergrens aan leek vast te zitten. "In 2018 zat ik op mijn dieptepunt. Hoe ik mij toen voelde: meer kan een mens fysiek en mentaal niet aan. De volgende stap zou de dood geweest zijn." Gelukkig is het ondertussen met de mens Jan Ullrich toegekomen.