Jurgen Mettepenningen koestert één grote hoop voor terugkeer van Wout van Aert en Mathieu van der Poel

Ooit leverden Wout van Aert en Mathieu van der Poel een memorabel gevecht af in Dendermonde, waar Jurgen Mettepenningen de organisator is. Wanneer die twee kleppers straks terug in het veld in duiken, hoopt die laatste dat de cross nog even spannend zal zijn.

Van Aert beschreef onlangs zijn eerste veldrittraining van het seizoen als een wake-up call, waarop Iserbyt hem vroeg om niet té wakker te worden. "Typisch Eli om zo gevat te reageren", zegt Jurgen Mettepenningen in de Play Sports-studio tijdens de cross in Boom. "Het is heel leuk om te zien." Leeft de aanstaande terugkeer van Van Aert en Van der Poel in het veldritwereldje? "Natuurlijk leeft dat. Maar laat ons niet vergeten dat de voorbije twee maanden heel mooie maanden waren. Iedereen lag te smullen van het veldrijden. Als Mathieu, Wout en Tom Pidcock erbij komen, hoop ik dat het even spannend zal blijven." HOPEN OP SPANNING MET MATHIEU, WOUT EN TOM Sowieso zullen andere actoren dan de dienst uitmaken. "Er zullen nieuwe namen bijkomen, maar ik hoop dat de spanning zal blijven. Dat zou het veldrijden ten goede komen." Die spanning komt nu uit de strijd tussen Baloise Trek en Pauwels Sauzen-Bingoal. "Ploegen die het tegen mekaar opnemen, het tactische aspect: dat is leuk voor de mensen thuis om te zien, voor onszelf en voor de renners. Ik heb liever deze situaties dan de hele tijd solo's te zien", spreekt Mettepenningen zich daar duidelijk over uit. "Ook de komst van Thibau Nys is een mooie zaak voor het veldrijden."