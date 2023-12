Nederlands bondscoach stellig over Van der Poel: "Hij ligt er niet wakker van"

Mathieu van der Poel staat in 2024 voor een stevige uitdaging wat zijn programma betreft. De wereldkampioen op de weg zal wellicht enkele koersen moeten schrappen.

In Spanje bereidt Mathieu van der Poel zich op dit moment voor op het nieuwe crossseizoen. Op 22 december in Mol duikt Van der Poel voor het eerst het veld in. En hij trekt door tot het WK veldrijden op 4 februari.

Hoe het wegseizoen van de wereldkampioen er zal uitzien, maar de Olympische Spelen zullen wellicht wel een invloed hebben op zijn programma. Van der Poel zal namelijk enkele wedstrijden op zijn mountainbiken (moeten) rijden.

Van der Poel ligt er niet wakker van

Ook op de Tour zullen de Olympische Spelen wellicht invloed hebben. Zeker omdat de Olympische cross-country al acht dagen na het einde van de Tour in Nice wordt gereden.

Bondscoach Gerben de Knegt stelde al voor om Van der Poel al na negen ritten, net voor de eerste rustdag, te laten afstappen in de Tour. Om zich dan voor te bereiden op de Spelen.

Dat deed de Nederlander ook al in 2021. "Mathieu beseft dat hij keuzes zal moeten maken, maar hij ligt er zelf het minst van iedereen wakker van", stelt De Knegt nog bij Sporza.