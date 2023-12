Paul Herygers ziet maar één iemand die Fem van Empel kan kloppen

Bij de mannen moeten we nog drie weken wachten op de eerste confrontatie tussen de Grote Drie. Maar bij de vrouwen is het zaterdag in Boom al zover.

Fem van Empel, Puck Pieterse en Shirin van Anrooij stonden dit jaar al in Waterloo samen aan de start, maar Van Anrooij gaf toen op. Van Empel reed in de VS een halve minuut weg van Pieterse.

Maar in de Superprestige van Boom staat er dus een nieuwe confrontatie op het programma. Al is het maar de vraag of we een echte confrontatie zullen krijgen. Want Fem van Empel lijkt boven iedereen uit te steken.

De wereldkampioene won al acht van haar acht crossen dit seizoen en is nog altijd ongeslagen in haar regenboogtrui (10 op 10). "Fem valt niet af te stoppen. Ze heeft geen zwakke punten meer", zegt Paul Herygers bij Sporza.

Volgens Herygers kan Van Empel alleen van zichzelf verliezen. "Ze legt zichzelf zo veel druk op en dan hoor je soms wat vibratie in haar stem. Ze hoeft evenwel voor niets nerveus te worden, ze kan alle omlopen aan."