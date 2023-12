Ploegleider van Thibau Nys reageert op kritiek: "Dan moet je gewoon ingrijpen"

Thibau Nys werd een paar weken geleden geviseerd door UCI-voorzitter David Lappartient. Maar bij Baloise Trek Lions blijven ze achter die keuze staan om die cross te schrappen.

Thibau Nys begon uitstekend aan zijn veldritseizoen met zeges in Beringen, Waterloo en op de Koppenbergcross. Maar op het Europees kampioenschap lukte het niet voor Nys en hij gaf op.

Daarna besliste zijn ploeg Baloise Trek Lions om het programma van Nys aan te passen. Hij reed enkel de Superprestige in Niel op zaterdag en schrapte de Wereldbeker in Dendermonde. Maar daar was UCI-voorzitter Lappartient niet blij mee.

Programma in functie van renner

"Maar wij hebben nooit tégen Dendermonde gekozen, hé. Wij hebben gewoon gekeken naar wat het beste was voor Thibau", zegt ploegleider Eric Braes bij WielerFlits. Nys was gewoon niet meer top om twee crossen te rijden.

Volgens Braes kijken ze nooit naar specifieke crossen, organisatoren of parcoursen. "Op voorhand tekenen we een programma uit in functie van de renner, maar als hij voelt dat hij niet top is, moet je als ploeg ingrijpen en je verstand gebruiken."