Wout van Aert blikt terug op akelig moment: "Sarah viel flauw"

Wout van Aert rijdt al jaren op een bijzonder hoog niveau, zonder veel blessures. Maar in 2019 liep het stevig mis.

Tijdens zijn eerste Tour de France liep het voor Van Aert stevig mis in de tijdrit naar Pau, in rit dertien. In een bocht raakte Van Aert een dranghekken en liep daarbij een zware wonde aan zijn been aan op.

"De TFL-pees (Tensor Fasciae Latae, nvdr.) was aan de buitenkant helemaal afgescheurd”, zegt Van Aert bij De Rode Lantaarn. "Die loopt aan de buitenkant van je been en laat je toe om zijwaarts te bewegen."

"Een pees die los hangt, kruipt steeds verder weg en bij mij was dat al drie à vier dagen het geval." Pas na testen bij dokter Toon Claes in Herentals, kwam aan het licht dat er iets mis was met die pees.

Nacht in het ziekenhuis met Sarah

"Ik kon al best goed stappen met krukken en had niet zoveel pijn, maar toen ik mijn been naar buiten moest proberen bewegen, voelde ik het eigenlijk niet. Ik maakte de beweging, maar er was geen connectie."

"Toen ik dat zei viel mijn vrouw flauw en moesten ze voor haar ook een ziekenbed halen. Sarah kwam gelukkig weer bij en dan heb ik samen met mijn vrouw de nacht op een tweepersoonskamer in het ziekenhuis kunnen doorbrengen."