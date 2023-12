Wout van Aert klaar en duidelijk over zijn ambities in de Giro

Als Wout van Aert in 2024 de Giro zal rijden, dan zal hij dat zonder ambities voor het klassement doen. Dat zei Van Aert zelf in de podcast De Rode Lantaarn.

Het wegprogramma van Wout van Aert ligt nog niet helemaal vast, dus hij kon zijn deelname aan de Giro nog niet officieel bevestigen. "Maar stel dat ik naar de Giro zou gaan", lachte Van Aert.

"Dan zou ik wel het liefst voor etappes gaan. Ik ben niet echt van de limieten, maar voor een klassement rijden, is niet echt te combineren met de andere wedstrijden die ik rijd."

"Ik zou het niet leuk vinden om andere dingen op te offeren om een aardige uitslag te rijden in een klassement. Vijfde worden in de Giro, maar me de rest van het jaar vervelen en 100 keer op hoogtestage gaan en nog twee kilo afvallen, dat zie ik niet echt zitten."

"Nu kan ik veel verschillende dingen doen en ik vind het vet om die in één jaar te combineren. Om het klassement echt te kunnen winnen, gaat mijn gewicht uiteindelijk toch een rol spelen, dan is dat jammerlijk."

Maar Van Aert heeft zijn zinnen wel gezet op de eerste roze trui. "De eerste rit kan ik wel nog net aan. Daar ga ik voor. (lacht) Een klassement spreekt me hoe dan ook minder aan dan voor winst te koersen."