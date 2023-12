Doping plots een vaak voorkomend woord in het crosswereldje: duidelijke reactie na oproep van entourage Toon Aerts

Door de schorsing van Toon Aerts gaat het in het crosswereldje ook vaak over doping het laatste anderhalf jaar. Zijn entourage betwist dat de veldrijder iets verkeerd heeft gedaan en vermoedt dat letrozole metabolite via een zuivelproduct uit Flamanville in zijn lichaam is terechtgekomen.

Nu de wedstrijd in Flamanville opnieuw voor de deur staat, heeft zijn management gewaarschuwd voor lokale zuivelproducten uit die regio. Wie op de diensten van datzelfde management rekent, is Michael Vanthourenhout, een renner onder de hoede van Jurgen Mettepenningen.

Laatstgenoemde werd bij Play Sports 1 dan ook naar zijn mening gevraagd. "Ten eerste is het moeilijk om oorzaken aan te duiden van iets dat niet bewezen is. We hebben destijds alles rond Betsema mooi kunnen weerleggen, dat lijkt in dit geval moeilijker te zijn. Het is heel moeilijk om er iets over te zeggen."

Wij nemen altijd eigen voeding mee

Wel is Mettepenningen duidelijk: zijn ploeg zal geen producten uit Flamanville aankopen voor de renners en rensters. "Wij nemen altijd onze eigen voeding mee uit België. We gaan nooit in de plaatselijke supermarkten shoppen naar lokale producten. Het is een beetje logisch dat je niets aan het toeval gaat overlaten.