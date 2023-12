Goed bewaard geheim van Wout van Aert is nu dan toch gekend bij de buitenwereld

Wout van Aert is er in geslaagd om toch nog één iets over zichzelf geheim te houden. De buitenwereld mag nu dan eindelijk wel weten voor welke voetbalclub hij supportert.

Dat laatste besluit moet Wout van Aert gemaakt hebben, want hij verscheen zaterdagavond op de Bosuil voor de voetbalmatch Antwerp - OH Leuven. Met een sjaal van Antwerp rond de hals stapte de Belgische wielerkampioen het veld op om de aftrap te geven. Van Aert kreeg ook een t-shirt overhandigd met daarop bovenaan 'WOUT vastgoed'. Een verwijzing naar zijn band met Heylen Vastgoed, de hoofdsponsor van Antwerp. De wielrenner is sinds juni 2022 aandeelhouder bij het bedrijf. Wout van Aert, medevennoot van partner Heylen Vastgoed, gaf zonet de aftrap met bestuurders Johan Heylen en Cedric Vanhencxthoven op onze heilige grond! 🤝🔴⚪ pic.twitter.com/XgXmOsswS6 — Royal Antwerp FC (@official_rafc) December 2, 2023 Met zijn aanwezigheid op de Bosuil geeft Wout van Aert zo te kennen dat hij op zijn minst toch een beetje supporter is van de Great Old. Dat kan nog voor leuke discussies zorgen met Remco Evenepoel, van wie we weten dat hij uitgesproken fan is van Anderlecht.