Heeft Toon Aerts nu al zijn nieuwe ploeg gevonden? Herygers & co komen met anders nieuws tijdens race in Flamanville

Toon Aerts mag vanaf 16 februari opnieuw als crosser aan de slag. En hij zou zelfs al een nieuw team hebben gevonden, al blijft het met twee woorden spreken.

Op vrijdag 16 februari loopt de dopingschorsing van Toon Aerts af. In 2021 werd hij betrapt op Letrozole Metabolite, wat hem uiteindelijk een dopingschorsing van twee jaar opleverde vanaf 2022.

De kans dat Toon Aerts dit seizoen nog in actie komt is zeker mogelijk. In Sint-Niklaas (17/02), Brussel (18/02) en Oostmalle (25/02) mogen we hem vermoedelijk verwelkomen. Volgens Het Nieuwsblad heeft hij zelfs al een nieuwe ploeg.

Slag om de arm?

Hij zou voor twee seizoenen tekenen bij Deschacht-Hens-Maes, dat hem ook al meteen zou laten debuteren aan het einde van dit seizoen. Maar andere bronnen spreken tegen dat er al een akkoord is gevonden.

"Er staat nog geen handtekening op papier", klonkt hij bij Sporza tijdens de live van de Wereldbeker in Flamanville. "Verregaande onderhandelingen, dat wel. Maar nog geen zekerheid", hield ook Paul Herygers een slag om de arm.