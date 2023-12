Tegenwind aan adres Van Aert: "Veel kenners zeiden dat het niet kon, ik had voldoening om te laten zien dat het wel kon"

Ondanks een al heel mooie carrière tot dusver is enige tegenwind Wout van Aert niet vreemd. Hij herinnert zich bijvoorbeeld dat die er wel was op het moment dat hij de stap zette van het veld naar de weg.

Van Aert vertelt in de podcast De Rode Lantaarn dat hij als kind vooral droomde om veldrijder te worden. Uiteindelijk is er dus toch ook een wegcarrière van gekomen. "Ik merkte al snel dat ik er voldoening uit haalde om ook in het wegprogramma goed te zijn", geeft Van Aert de verklaring hiervoor.

"Ik had niet iets van: "Het is een beetje meerijden en dan vanaf september mogen we echt aan de bak". Ik wou het ook in de wedstrijden in mei of juni zo goed mogelijk doen. Ik voelde al wel een verschil met collega's. Dat begon beter te gaan en ik had steeds meer het gevoel dat ik op de weg ook wel iets kon betekenen", aldus Van Aert.

WOUT VAN AERT GETRIGGERD

Bovendien lagen de resterende doelen uit de koers ook op de weg. "In het veldrijden had ik zo snel alles bereikt. Vervelen doe ik mij dan niet, maar ik word wel getriggerd om iets dat onmogelijk geacht wordt toch te behalen." In die tijd was er nog scepsis rond een crosser die het op de weg ging proberen.

"Toen ik mijn eerste voorjaar op de weg ging rijden, was dat een grote motivatie omdat ik heel veel tegenwind kreeg in het conservatieve wielerland. Veel kenners zeiden dat het niet kon, ik had voldoening uit om te laten zien dat het wel kon." Dat deed Van Aert: in de Strade Bianche van 2018 werd hij al derde en hij was vertrokken.