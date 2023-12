Wout van Aert moet lachen met zijn eigen kennis: "Dan val ik door de mand"

Wout van Aert verliest er zijn humor niet bij en moet er zelf wel om lachen. Zijn eigen kennis van het voetbal is redelijk beperkt, zo geeft hij aan. Nochtans is dat wel de sport waar hij zaterdagavond een evenement van bijwoonde.

Wout van Aert was een opvallende uitgenodigde bij Antwerp - OH Leuven, een voetbalmatch uit de Belgische eerste klasse, oftewel de Jupiler Pro League zoals die anno 2023 heet. Vooraleer hij de aftrap ging geven, passeerde de Kempenaar ook eens langs de camera's van tv-zender Eleven DAZN.

Een groot analist met veel kennis over het voetbal is aan hem niet verloren gegaan, zo maakt Van Aert zelf duidelijk. "Mijn link met voetbal is beperkt, daar moet ik eerlijk in zijn. Als je moeilijke vragen gaat stellen over de match, dan val ik door de mand."

Al wil dat niet zeggen dat hij zo'n avondje uit op een sportevenement buiten het wielrennen niet kan smaken. "Ik kan er wel eens van genieten om van de sfeer te proeven", wist de 29-jarige wielrenner te zeggen.