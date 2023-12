📷 Egan Bernal verklapt per ongeluk twee geheimen van INEOS Grenadiers

Heeft Egan Bernal per ongeluk iets verklapt? De Colombiaan deelde een opvallende foto, waar op het nieuwe shirt van het Britse team te zien is.

Heel wat teams moeten hun nieuwe uitrusting voor 2024 nog voorstellen, doordat sponsorcontracten nog moeten aflopen en anderen pas van start gaan vanaf 1 januari. Arkéa-B&B Hotels presenteerde zijn nieuwe shirt wel al.

Bij INEOS Grenadiers hebben ze hun nieuwe shirt nog niet voorgesteld, maar Egan Bernal lekte het nieuwe shirt voor 2024 wellicht wel al op zijn sociale media. De foto werd ook snel weer verwijderd.

Net zoals de vorige jaren lijkt het shirt weer grotendeels uit oranje en rood bestaat, dat stilaan overgaat naar zwart. Opvallend is dat de kledingsponsor ook GOBIK is in plaats van het Belgische Bioracer, dat de voorbije twee jaar kledingsponsor was.

GOBIK is een Spaans merk van wielerkleding en zou vanaf 1 januari de nieuwe kledingleverancier van het Britse INEOS Grenadiers worden. Begin 2024 zou er pas officieel bevestiging komen van de wissel.