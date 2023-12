Hoe moet het nu verder met Thibau Nys? Coach geeft prijs hoe hij weer top kan worden

De batterijen zijn Thibau Nys zijn helemaal leeg en hij gaat de komende weken rust nemen. Coach Paul Van Den Bosch schetst hoe zijn komende weken er nu gaan uitzien.

Met een 19de plaats in Flamanville stond Thibau Nys weer helemaal bij af na enkele noteringen in de top tien. Na zijn overwinning in de Koppenbergcross zakte Nys weg en de batterijen zijn nu helemaal leeg.

Thibau Nys zou de komende twee weken geen crossen rijden door een stage met wegploeg Lidl-Trek. Zo zou Nys de crossen van Essen (09/12), Val di Sole (10/12) en Herentals (16/12). In Namen (17/12) zou hij dan terugkeren.

Komende weken van Thibau Nys

Maar coach Paul Van Den Bosch stelde voor om een week in het zonnetje te gaan liggen en de fiets even aan de kant te laten staan. Mogelijk wordt ook de cross in Namen dus geschrapt, om helemaal fit aan de kerstperiode te beginnen.

Hoe gaan de komende weken van Nys er dan gaan uitzien? "In een week is een lichaam in principe hersteld", stelt Van Den Bosch bij Sporza.

"Daarna volgt een week duurtraining, tot slot een week voor specifieke prikkels. Dan volgt een grote test in de kerstperiode. Wat het gaat geven, weet niemand."