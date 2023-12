Mathieu van der Poel doet boekje open over zijn aanvallende manier van koersen

Mathieu van der Poel beleefde een boerenjaar op de weg. De Nederlander behoort tot een van de beste renners van zijn generatie.

Met winst in Milaan-Sanremo, Parijs-Roubaix en het WK op de weg beleefde Mathieu van der Poel wellicht zijn beste jaar ooit op de weg. De Nederlander werd ook tweede in de E3 Saxo Classic en de Ronde van Vlaanderen.

Met al twee keer de Ronde van Vlaanderen, twee keer Dwars door Vlaanderen, de Amstel Gold Race, de Strade Bianche en één rit in de Tour en de Giro heeft Van der Poel al een stevig palmares bij elkaar gereden.

Manier van koersen

Van der Poel introduceerde een nieuwe soort van koersen, door al op zo'n 70 kilometer van de streep aan te vallen en de finale al te openen. En dat doen heel wat toppers nu eigenlijk. Al wacht Van der Poel nu wel meer af.

"Ik hou van deze manier van koersen, agressief. De mensen genieten ervan en ik verveel me nooit", zegt Van der Poel bij Marca. "De wedstrijden zijn zo zwaar in dit tempo en er is altijd spektakel. Hoe fitter je bent, hoe meer je ervan geniet."