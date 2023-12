Mathieu van der Poel reageert op mogelijk Vuelta-duel met Wout van Aert

Mathieu van der Poel reed vorig jaar de Giro uit, dit jaar was het de beurt aan de Tour. Volgend jaar kan dat wel eens de Vuelta worden.

De Olympische Spelen zullen een hoofdrol spelen in het programma van Mathieu van der Poel in 2024. De kans dat de Nederlander de Tour zal uitrijden, is dan ook bijzonder klein.

Want enkele dagen na het einde van de Tour staat de cross-country mountainbiken op het programma op de Olympische Spelen. Daarna rijdt Van der Poel wellicht ook nog de wegrit in Parijs.

Maar wat de doelen daarna worden van de Nederlander, is nog een open vraag. Want het WK in Zürich lijkt voor Van der Poel toch iets te lastig te zijn. Zeker met Tadej Pogacar aan de start.

Vuelta

Net als Wout van Aert wordt Van der Poel aan een deelname van de Vuelta gelinkt. "Het is een mogelijkheid om naar de Ronde van Spanje te komen", zei de wereldkampioen in een interview met Marca.

"Mijn kalender moet nog opgemaakt worden. We zullen wel zien. Na de Olympische Spelen, is de Vuelta zeker een mogelijkheid. Ik wil volgend jaar sowieso etappes winnen in een grote ronde."