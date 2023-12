Niels Albert en Bart Wellens gaven iets toe, maar probeer het niet zelf: "Levensgevaarlijk en verboden"

Niels Albert en Bart Wellens gaven in Lambert & Albert toe dat ze in het verleden vaak op de rollen reden in een mobilhome onderweg van de ene race naar de volgende. We kunnen alleen maar herhalen: probeer dit niet thuis.

Richard Groenendaal kwam meteen tussen bij Telenet Play Sports: “Ik heb dat nooit gedaan, maar ik ben ook nog van een oudere generatie. Ik had geen camper ter beschikking voor mijn vervoer naar huis", aldus de Nederlandse ex-wereldkampioen. Ook Jurgen Mettepenningen reageerde duidelijk: “Ik zie hier veel mensen ja knikken, maar neen: we doen dit niet. Dit gebeurt absoluut niet. Voor de veiligheid alleen al: als die mobilhome plots moet remmen, dat is niet aan te raden. En het mag ook niet, het is verboden, dus toch maar de regeltjes volgen." Levensgevaarlijk In een rijdende camper zitten is levensgevaarlijk. Dat geven ook analisten binnen het verkeerswezen aan ons mee. En ook al valt het vaker voor dan gedacht, bij een ongeluk zijn de gevolgen meestal niet te overzien. Daarom nogmaals de duidelijke tip aan iedereen die ooit in een rijdende caravan dingen zou willen doen zoals op de rollen zitten: doe het niet. Kies voor een gordel en in een auto, maar niet voor iets anders en zoek het gevaar niet op.