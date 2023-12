Opnieuw renners betrokken bij verkeersongeval: dronken man ramt auto aan 100 km/u

Het wielerpeloton blijft maar opgeschrikt worden door ongevallen met renners. Een auto van de Oostenrijkse ploeg Team Felbermayer-Simplon Wels werd in Kroatië aangereden.

Via een persbericht kwam de ploeg naar buiten met het nieuws. "Een bestuurder uit Kroatië heeft onder hevige invloed van alcohol een breakwagen met daarin drie van onze renner aangereden aan extreem hoge snelheid, zes kilometer buiten Zadar."

"De drie wielrenners liggen met ernstige verwondingen in het ziekenhuis", meldt het team nog. Volgens het team stond de wagen met de renners in voor het rode licht en reed een bestelwagen met zo'n 100 kilometer per uur op hen in.

"De Kroatische bestuurder van de bestelwagen had meer dan 2 promille alcohol in zijn bloed en is direct opgepakt door de politie", klinkt het nog in het persbericht van het team.

Ondertussen heeft het team op zijn sociale media al een update gegeven over de toestand van de drie renners die betrokken zijn bij het ongeval.

Twee renners zijn inmiddels al ontslagen uit het ziekenhuis, een derde heeft de intensieve zorgen inmiddels al mogen verlaten. Het team gaat om privacyredenen niet verder in op de betrokken renners of welke verwondingen ze precies opgelopen hebben.