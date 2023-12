Ploegleider Iserbyt over terugkeer Van Aert en Van der Poel: "Deksel op de neus"

Eli Iserbyt moest tot zijn vierde cross wachten om zijn eerste cross van het seizoen te winnen. Ondertussen zit hij al aan zes overwinningen.

Met zes zeges in zestien crossen is Eli Iserbyt de zegekoning van het veldritseizoen. Hij werd in het begin van het seizoen wat overvleugeld door Thibau Nys, maar Iserbyt heeft ondertussen wel overgenomen.

Maar de komende weken komt er telkens één van de Grote Drie weer meedoen. Zaterdag is het aan Wout van Aert, op 16 december komt Tom Pidcock terug in Herentals. Op 22 december komt ook Mathieu van der Poel weer meedoen.

Deksel op de neus

"Ik rij dan niet meer voor winst, wel voor het podium. Sprookjes blijven sprookjes", reageerde Iserbyt bij De Morgen. Hij geloofde de afgelopen jaren dat hij de Grote Drie kon kloppen, maar doet dat nu niet meer.

Tom Pidcock heeft normaal even wat tijd nodig, maar Wout van Aert en Mathieu van der Poel staan er normaal gezien meteen. "Het is echt niet simpel om met hen te wedijveren", zegt ploegleider Robby Cobbaert bij Sporza.

"Eli kan hoog van de toren blazen en zeggen dat hij hen het vuur aan de schenen wil leggen, maar dan krijg je misschien het deksel op de neus. Dan is zijn aanpak, realisme prediken, verstandiger."