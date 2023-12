Richard Plugge is het eens met Patrick Lefevere: "Heb geen enkel bezwaar"

Jumbo-Visma gaat vanaf volgend jaar verder als Visma-Lease a Bike. Maar er was ook sprake van een sponsor uit Saoedi-Arabië.

Er waren zo'n twee weken fusiegeruchten tussen Jumbo-Visma en Soudal Quick-Step. Maar beide ploegen gaan uiteindelijk apart verder. Jumbo-Visma vond een sponsor bij een dochterbedrijf van Pon, met Lease a Bike.

Er was ook even sprake van het Saoedische NEOM City. Richard Plugge bevestigde dat er begin dit jaar een contact was. Verder is er niet gesproken, of er echt interesse was, wil Plugge dus niet bevestigen.

Maar Plugge stond er wel voor open, ook al komt het geld dan uit Saoedi-Arabië. "Ik heb geen enkel bezwaar tegen niemand. Maar Visma is een uitstekende match voor ons. Waarom zouden we dan nog verder zoeken?", zei Plugge bij HLN.

Daarmee gaat Plugge akkoord met Lefevere, die al hetzelfde suggereerde begin november bij La Dernière Heure. "Er is altijd veel kritiek, maar ik stel nu vast dat ze het WK voetbal in 2034 zullen organiseren. Geld heeft op dat vlak geen geur."