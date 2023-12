Soudal Quick-Step-renners over hun uitstapje: "Waarom doen we dit eigenlijk?"

Enkele Belgen van Soudal Quick-Step wagen zich tijdens de pauze op de weg aan het strandracen. Onder meer Yves Lampaert is er daar één van.

Terwijl onder meer ploegmaat Remco Evenepoel al een hele tijd in Spanje zit om zich voor te bereiden op het nieuwe wegseizoen, kiezen enkele Vlaamse collega's, vooral West-Vlamingen, om te strandracen.

Op het koude strand van Bredene streden onder meer Tim Merlier, Yves Lampaert, Belgisch kampioen Jordi Warlop en Bert Van Lerberghe zondag voor de zege. Het was uiteindelijk Tim Merlier die aan het langste eind trok.

"Waarom we dit eigenlijk doen? We vragen het ons ook af", zei Tim Declercq bij Sportweekend. "Het is eens een andere prikkel die we aan ons lichaam geven. Het is een offroad koers en daar hebben we niet veel kans toe", zei Lampaert.

Winnaar Tim Merlier ziet vooral ook een mentaal aspect. "We worden er niet voor betaald en natuurlijk is een wegkoers belangrijker, maar het is gewoon leuk voor het moreel. Voor de sfeer. Het is gewoon plezanter als je hier gewonnen hebt."