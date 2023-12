Waarom kiest Van Aert voor Essen als eerste cross? Organisator windt er geen doekjes om

Wout van Aert staat komende zaterdag voor het eerst aan de start van een veldrit. Maar daar moesten ze wel een flinke inspanning voor doen.

Ploegleider Jan Boven gaf de volgende uitleg voor de keuze voor Essen als eerste cross. "Essen is een cross die hij vaker gedaan heeft en hij vindt het een mooie cross", zegt hij bij In de Leiderstrui.

Twee jaar geleden stond Van Aert ook al aan de start van de cross in Essen, toen was het zijn tweede veldrit van het seizoen. Van Aert won toen een voorsprong met 1'47" op Thijs Aerts en 2'07" op Pim Ronhaar.

Extra inspanning voor Van Aert

Maar organisator Luc Van Thillo windt er ook geen doekjes om. "Ja, we hebben wel een extra inspanning moeten doen om Wout tot bij ons te krijgen", zegt Van Thillo bij Het Nieuwsblad.

"Maar denk nu niet dat we daar in de voorverkoop veel van merken", zegt Van Thillo nog. Wellicht zullen heel wat mensen pas zaterdag beslissen of ze effectief naar de wedstrijd zullen komen.

Van Aert is ook de enige echte topper aan de start. Naast Van der Poel en Pidcock staan ook Nys, Iserbyt, Vanthourenhout, Sweeck, Van der Haar, Nieuwenhuis en Ronhaar niet aan de start in Essen.

Want heel wat renners trekken deze week op stage naar de zon in Spanje of rijden zondag de Wereldbeker in Val di Sole. De combinatie met Essen, een losse cross, is namelijk bijna niet haalbaar.