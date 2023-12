Waarom koos Van Aert voor Essen als eerste cross? Ploegleider geeft de reden

Komende zaterdag is het zover: Wout van Aert keert terug in het veld. Zijn ploegleider Jan Boven schat in wat we mogen verwachten.

Voorlopig staan er 'maar' acht crossen op het programma van Wout van Aert. Zaterdag in Essen is Van Aert er voor het eerst bij. Op het WK in Tabor begin februari zal Van Aert echter niet aanwezig zijn.

Zijn ploegleider Jan Boven is duidelijk over die keuze voor dat korte programma. "Dit is een programma dat we samen bedacht hebben, dus het is een mooi plan", zegt hij bij In de Leiderstrui.

Van Aert wil natuurlijk zo veel mogelijk crossen rijden, maar op de weg is dat natuurlijk hetzelfde. De combinatie is natuurlijk onmogelijk en dus moeten er keuzes gemaakt worden in dat programma.

Exact Cross Essen

Van Aert komt een week eerder dan Pidcock en twee weken eerder dan Van der Poel in het veld. Maar waarom precies Essen? "Essen is een cross die hij vaker gedaan heeft en hij vindt het een mooie cross, dus het is ook leuk om na wat training weer een keer de wei in te mogen."