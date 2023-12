Wat te verwachten van Wout van Aert in eerste cross? Ploegleider doet al stevig dromen

Wout van Aert duikt zaterdag in Essen voor het eerst het veld in. Wat mogen we van hem verwachten?

Op 5 oktober reed Wout van Aert zijn laatste wegkoers, met de Gran Piemonte. Hij sloot zijn seizoen af met de WK Gravel, waar Van Aert achtste werd. In november reed hij nog een granfondo in Colombia van Rigoberto Uran.

Ondertussen is Van Aert in België al een tijd weer aan het trainen om zijn comeback in het veld voor te bereiden. Geen stage in Spanje zoals Mathieu van der Poel of Remco Evenepoel dus.

Exact Cross Essen

Maar wat mogen we komende zaterdag in Essen verwachten van Van Aert, in zijn eerste cross van het seizoen? "Volgens mij zit het met Wout, maar ook met Mathieu en Tom, zo: ook als ze iets minder zijn, kunnen ze goed mee doen", zegt ploegleider Jan Boven bij In de Leiderstrui.

"De voorbereiding loopt gewoon goed en het zal even inkomen zijn, maar dat dachten we twee jaar geleden ook en toen won hij in Boom met twee minuten verschil", stelt Boven nog.

Het deelnemersveld in Essen zal net als vorig jaar wellicht niet het sterkste zijn. Nys, Iserbyt, Vanthourenhout, Sweeck, Van der Haar, Nieuwenhuis en Ronhaar zullen er allemaal niet zijn.

In zijn tweede cross, op 22 december in Mol, zal de tegenstand wel veel groter zijn. Naast bovenstaande namen staan ook nog eens Mathieu van der Poel en Tom Pidcock aan de start.