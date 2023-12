Wout van Aert openhartig: "Dat is het grootste verschil tussen Belgen en Nederlanders"

Wout van Aert begint in 2024 aan zijn zesde seizoen bij Jumbo-Visma. En dat is zeker geen toeval.

In maart 2019 tekende Wout van Aert bij het Nederlandse Jumbo-Visma, na de breuk met Veranda's Willems-Crelan en Nick Nuyens eind 2018. En Van Aert blijft nog minstens tot eind 2026 bij de Nederlandse ploeg.

"Er is een verschil in communicatie tussen Belgen en Nederlanders", zegt Van Aert bij De Rode Lantaarn. "Wij houden er nogal van om rond de pot te draaien en voor mij hoeft dat niet altijd."

"Het past bij mij om direct te kunnen en mogen zijn. Dat is voor mij toch wel het grootste verschil tussen Belgen en Nederlanders", stelt Van Aert ook nog. Die directe manier wordt ook geapprecieerd.

"Ik heb binnen de ploeg ook altijd het gevoel gehad dat als ik ergens mee zat of als ik suggesties had, er ook serieus naar mij geluisterd werd. Vroeger heb ik weleens het gevoel gehad dat ik dan de moeilijke was, die het altijd anders wilde. Het is daarom prettig samenwerken."