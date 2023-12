Yves Lampaert antwoordt op de kritiek: "Veel ploegen zouden ervoor tekenen"

Soudal Quick-Step beleefde een turbulent 2023. Maar achteraf bekeken viel het nog wel allemaal mee, vindt Yves Lampaert.

In de Vlaamse klassiekers kon Soudal Quick-Step nooit echt meedoen voor de zeges, maar Remco Evenepoel kon het voorjaar wel weer 'redden' door opnieuw Luik-Bastenaken-Luik te winnen.

In de grote rondes won Evenepoel wel vijf etappes, maar in de Giro en de Vuelta deed hij niet mee voor de eindzege. Maar Evenepoel werd wel Belgisch kampioen op de weg en wereldkampioen tijdrijden.

Kasper Asgreen bezorgde de ploeg nog een zege in de Tour, sprinter Tim Merlier won elf keer in zijn eerste jaar bij de ploeg. Maar Julian Alaphilippe stelde opnieuw teleur met slechts twee zeges.

Toch vindt Yves Lampaert dat 2023 toch succesvol was voor de ploeg. "Ik denk dat ons seizoen onderschat is. We hebben nog altijd 55 overwinningen en we waren derde in de UCI-stand met de ploeg. Veel andere ploegen zouden voor ons jaar willen tekenen", zegt hij bij Sportweekend.