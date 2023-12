Zegekoning: man van de regelmaat wil "drie klassementen winnen", gaat dat lukken? Dit zeggen de cijfers tot nu toe

Eli Iserbyt cijferde zich op het EK veldrijden in Pontchâteau een beetje weg voor ploeg- en landgenoot Michael Vanthourenhout. Die zesde plaats is zijn 'slechtste' resultaat van het seizoen. De man van de regelmaat mag zo dus hopen op het allerbeste.

De ondertussen 26-jarige Eli Iserbyt kreeg na zijn zesde plek op het EK nog de nodige kritiek over zich heen, omdat hij alweer niet meedeed voor de prijzen op een kampioenschap. Maar de man van de regelmaat kwam een maand geleden wel met een serieuze uitspraak. "Ik wil de drie klassementen winnen dit seizoen", aldus Iserbyt.

En het moet gezegd: Iserbyt is vooral een man van de regelmaat. En wie vrij veel crossen wint, die zou toch ook eens op een bepaalde dag moeten truitjes pakken lijkt het wel. Want in de breedte is de kwaliteit er zeker wel.

© photonews

Iserbyt is al een paar jaren de 'best of the rest' als van Aert, van der Poel en Pidcock er niet zijn. Hij won de voorbije vier seizoenen samen al meer dan 40 crossen en heeft ook dit seizoen al zes prijzen gepakt op diverse terreinen.

Heel veel mooie cijfers

Vier keer het eindklassement in de X2O-trofee, 1x de Superprestige en 1x de Wereldbeker pakte hij in het verleden al. En daar wil hij daar dus nog eens een hattrick aan toevoegen. Hij won al in Overijse, Ruddervoorde en Niel (Superprestige), Troyes en Flamanville (Wereldbeker) en Kortrijk (X2O).

Bovendien werd Iserby ook nog eens vijf keer tweede en drie keer derde. Enkel op het EK (6e) en in Dendermonde (4e) eindigde hij niet op het podium. 14 op 16, qua podiumplaatsen kan dat tellen. En het levert ook op in de klassementen, zo blijkt.

Superprestige

1. Eli Iserbyt 72

2. Niels Vandeputte 49

3. Joris Nieuwenhuis 48

Met vijf van de acht races achter de rug heeft Iserbyt al meer dan een race (maximaal 15 punten te verdienen) voorsprong. Op 27/12 (Heusden-Zolder) en 28/12 (Diegem) kan hij het klassement veiligstellen, anders is er nog Middelkerke op 10 februari 2024.

X2O-trofee

1. Lars van der Haar 22"

2. Eli Iserbyt 18"

3. Cameron Mason 45"

4. Corne van Kessel 4'01"

In dit klassement op tijd zijn er nog drie kandidaten voor de eindwinst. Er zijn bovendien nog maar twee van de acht races achter de rug. Herentals (16/12), Baal (1/1), Koksijde (4/1), Hamme (27/1), Lille (11/2) en Brussel (18/2) volgen nog.

Wereldbeker

1. Eli Iserbyt 175

2. Lars van der Haar 151

3. Pim Ronhaar 128

Lars van der Haar liet al weten dat hij minstens nog een manche in de Wereldbeker aan zich voorbij zal laten gaan. Zo kan de kloof enkel maar groter worden. Op dit moment zijn er zes van de veertien manches achter de rug, een zege levert 40 punten op.

Of een unieke hattrick mogelijk is? Dat is dus nog niet helemaal zeker. Maar het ziet er dus wel mooi uit voorlopig.