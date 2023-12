Analisten fileren opmerkelijk grote vormdip bij Thibau Nys: "Er is veel commentaar op geweest dat ik dat gezegd heb"

Een vormdip kan al eens voorkomen, maar bij Thibau Nys is het verschil met zijn topdagen nu toch wel erg groot. Hoe moet het nu verder? In de podcast 'LAMBERT & ALBERT' is hierover gediscussieerd.

"Nu is het een moeilijke periode waar hij door moet. Er drie weken tussenuit? Dat is dan toch niet drie weken rusten. Dat is drie weken bezig zijn, links en rechts een stage erbij", denkt Paul Herygers. "Als je op die leeftijd van twee walletjes gaat proeven, van de weg en van het veld, vraag ik me soms af waar je gaat beginnen."

Is Jens Adams verrast over het verschil met de eerste crossen? "Niet echt, eigenlijk. Thibau was zeker in het begin van het seizoen supersterk, maar heeft altijd ook wel zijn dalen. In dat opzicht ben ik niet verwonderd dat hij eens een mindere periode heeft. Het wordt ook altijd wel wat uitvergroot. Ik denk dat hij gewoon rustig moet blijven."

Niels Albert ziet een nieuw doel weggelegd. "De kerstperiode komt er snel aan, met de kampioenschappen er kort achter. Thibau is in veel klassementen zijn plaats kwijt. Ik denk dat het BK zijn doel moet zijn. Er is veel commentaar op geweest dat ik dat gezegd heb, maar ik vind dat hij moet ambiëren om nu kampioen van België te worden."