Belgisch bedrijf moet wel reageren nadat ex-Tourwinnaar -Bernal geheim onthult: "Moeilijke beslissingen moeten nemen"

Ze zullen bij het Belgische bedrijf de social mediapost van Egan Bernal wellicht niet helemaal geapprecieerd hebben. Plots deed een hardnekkig gerucht over Bioracer de ronde, dan maar zelf de angel eruit halen.

Egan Bernal had op sociale media zijn wielertruitje voor volgend jaar gelekt. Daaruit werd duidelijk dat niet het Belgische Bioracer - de voorbije twee jaar de kledingleverancier - op de truitjes van Ineos prijkt maar wel kledingfabrikant GOBIK.

"We kunnen bevestigen dat we in 2024 niet de officiële kledijleverancier van Ineos Grenadiers zullen zijn", zegt marketing manager Stefan Venken van Bioracer aan GCN. "De post-COVID situatie heeft niet alleen ons maar de hele industrie voor uitdagingen gesteld. We hebben enkele moeilijke beslissingen moeten nemen."

BIORACER EN INEOS UIT MEKAAR

Dat komt dus neer op het financieel terugschroeven van bepaalde sponsorengagementen, onder andere die bij Ineos. "We hebben deze beslissing genomen in nauwe samenwerking met Ineos. We zijn blij dat we jullie kunnen informeren dat ze een oplossing gevonden hebben voor het komende seizoen."