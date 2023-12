Belgische crosser uit de subtop klaar en duidelijk over zijn verwachtingen over de komst van Wout van Aert

De veldritwereld wapent zich nu echt voor de komst van Wout van Aert. Een andere Belgische crosser windt er geen doekjes om wat de verwachtingen kunnen zijn.

Jens Adams ging langs bij de podcast LAMBERT & ALBERT en deelde daar zijn theorie over het instappen van Wout van Aert. "Ik heb hem een tijd geleden eens tegengekomen op een veldrittocht.Ik verwacht dat hij meteen op niveau zal zijn", is er geen enkele aarzeling bij Adams.

Wout van Aert is ook volledig prof

Een belangrijke reden hiervoor is dat Van Aert in de afgelopen periode ook niet stilgezetn heeft. Hij zal zeker zijn conditie naar behoren onderhouden hebben. "Hij traint ook gewoon, hé. Wout heeft even gerust na het wegseizoen, maar is ook volledig prof en traint er voor."

Bijgevolg moeten de waardeverhoudingen volledig duidelijk worden. "Hij is al beter. Ik denk dat elke crosser de vermoeidheid nu ook wel voelt. Je kunt een paar crossen rijden waarbij je het gevoel hebt dat je beter wordt, maar na een cross of vier-vijf ga je juist opnieuw verslechteren. Ik ga hem toch proberen volgen", lacht Adams.