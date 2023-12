Bruyneel prijst één man bij Jumbo-Visma helemaal de hemel in: "Logisch dat ze alles zetten op Vingegaard en Van Aert"

Jonas Vingegaard en Wout van Aert, zijn bij Jumbo-Visma, op verschillende terreinen weliswaar, nu helemaal de 'Golden Boys'. Johan Bruyneel analyseert het effect van het vertrek van Primoz Roglic.

Bruyneel bespreekt de 'transfer van het jaar' in de podcast The Move. "Primoz Roglic zit in de herfst van zijn carrière, laat ons zeggen. Hij is nog altijd in staat om hele mooie koersen te winnen, maar ze moesten een keuze maken bij Jumbo-Visma."

"Het is logisch dat ze alles zetten op Jonas Vingegaard, Sepp Kuss en Wout van Aert", vindt Bruyneel. "En op een paar nieuwe jongens die doorstromen uit het Development Team." De toekomst ziet er dus nog altijd mooi uit voor de geel-zwarte brigade.

Wat met de financiële kant van de zaak? "Er was een buy-out van drie miljoen euro en ik heb gehoord dat Primoz bij Jumbo-Visma vier miljoen euro per jaar verdiende. Dat is zeven miljoen euro winst voor Plugge. Dat is een goede co-sponsor, zonder dat je moet adverteren. Een slimme move."

Hoe moet het nu verder voor Roglic, bij zijn nieuwe ploeg BORA-hansgrohe? "BORA moet je niet onderschatten. Het heeft ook Dani Martinez binnengehaald. Als die combinatie van Martinez en Roglic werkt, heb je een gevaarlijk duo."