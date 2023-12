Geen Wout van Aert in 'zijn' cross: dit is de reden waarom

Wout van Aert maakt zaterdag zijn comeback in het veld in Essen. Maar daarna verdwijnt Van Aert terug voor twee weken.

Wout van Aert is de eerste van de Grote Drie die dit seizoen het veld induikt. Op 16 december keert Tom Pidcock dan terug in Herentals, Mathieu van der Poel volgt een week later in Mol.

Maar na zijn eerste cross in Essen gaat Van Aert dus weer voor twee weken niet crossen. Hij keert pas in Mol terug voor een eerste confrontatie met Mathieu van der Poel en Tom Pidcock.

Daardoor mist Van Aert wel 'zijn' cross in Herentals. De afgelopen drie jaar stond Van Aert er wel telkens aan de start. In 2020 en 2022 won hij, begin dit jaar was Van der Poel net iets beter.

De cross in Herentals kreeg dus een andere datum dit seizoen, van begin januari naar half december. Maar Van Aert zal dus niet aanwezig zijn. "Dan zijn we op trainingskamp met de wegploeg", stelt ploegleider Jan Boven bij In de Leiderstrui.

"Daar ligt de nadruk iets minder op fietsen maar eerder op fotoshoots, passen van kledij… En daar kon Wout niet onderuit", zei Erwin Vervecken, van organisator Golazo, al bij Het Nieuwsblad.