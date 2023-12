"Hopen dat de spanning blijft" en "Mathieu en Wout niet de standaard": maar is het wel zo spannend?

Het is december. En dus begint het 'tweede luik' van het veldritseizoen stilaan. En dat wordt er eentje met de topper, die zo stilaan ook gaan instromen. Met een beperkt programma voor Wout van Aert, Mathieu van der Poel en Tom Pidcock. Maar mogelijk wel met een veelvoud aan supporters.

Jurgen Mettepenningen voelde het als organisator van Dendermonde ook: met van der Poel en van Aert erbij was er veel meer volk geweest. "Je voelt het wel financieel, we moeten daar eerlijk in zjin", aldus de organisator en sterke man bij Bingoal - Pauwels Sauzen.

De terugkeer van Wout van Aert, Mathieu van der Poel en Tom Pidcock leeft natuurlijk wel bij de andere managers en renners. "Iets anders beweren zou niet correct zijn", was ook Jurgen Mettepenningen eerlijk bij Telenet Play Sports.

Standaarden in de cross

De sterke man hoopt verder dat het ook na de komst van de nieuwe mannen spannend blijft in de cross. "Want de mensen leven van spanning. Ook de supporters, dat komt het veldrijden ten goede. Je ziet het nu ook met de strijd tussen verschillende ploegen, tussen ons en Baloise - Trek."

Mettepenningen vindt ook de komst van Thibau Nys een aanwinst voor het veldrijden. Eerder had hij al aangegeven in Het Nieuwsblad dat van der Poel en van Aert niet de standaard voor het veldrijden zijn. "Nu niet en ook in de toekomst niet."

© photonews

"Eenmaal hun tijdperk voorbij zal de situatie in de cross wel weer normaliseren en gaan we opnieuw naar seizoenen waarin alle toppers er van begin tot einde bij zijn en even fris – of even vermoeid – aan de start van een BK of WK zullen staan. En ik maak mij geen zorgen: veldrijden zal altijd populair blijven."

Spanning

Maar is de cross op dit moment écht spannend? De cijfers bewijzen dat toch alvast. Eli Iserbyt is zegekoning met zes crossen, Pim Ronhaar, Joris Nieuwenhuis en Thibau Nys zitten aan drie zeges en Lars van der Haar aan twee. En er zijn ook al kruimels voor andere crossers geweest, ook in onze landen.

En als we kijken naar de Wereldbekers, dan was het ook al vaak spannend tot aan de streep. 10, 13, 16 of 20 seconden voorsprong zijn alvast geen grote verschillen, in Dublin kregen we zelfs een sprint tussen Ronhaar en Laurens Sweeck.