Jasper Stuyven weet waar hij volgend jaar heen kan om verbluffende prestatie uit 2023 te herhalen

Jasper Stuyven weet als geen ander dat je zo een wielerjaar meer kleur kan geven. In 2023 was Stuyven de beste op het BK gravel, de gaststad voor de tweede editie is inmiddels ook bekend.

Het was dit jaar de allereerste keer dat er een BK gravel werd gehouden. Tijdens een gravelevent stond zowel de Belgische als de Europese titel op het spel. Jasper Stuyven graaide die meteen allebei mee: hij reed alles aan flarden op die eerste oktober en won met bijna anderhalve minuut voorsprong. De renner van Lidl-Trek kende de wegen natuurlijk ook als geen ander, want dat kampioenschap vond in Oud-Heverlee plaats. Volgend jaar zoekt de organisatie een andere regio op. Erwin Vervecken heeft onthuld dat Turnhout de gaststad zal zijn voor dit BK. NIET IN VAARWATER VAN PARIJS-ROUBAIX Afwachten of Stuyven en heel wat andere mooie namen uit het wegpeloton daar present zullen tekenen. Het BK gravel zal in 2024 doorgaan op 1 mei. Voor de profrenners komt het zo niet in het vaarwater van Parijs-Roubaix, maar ook vrouwen en recreanten zijn in Turnhout van harte welkom.