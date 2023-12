Mathieu van der Poel zet de puntjes op de i en maakt pertinente vergelijking: "Daarom geniet ik ervan"

Hoe meer Mathieu van der Poel echt kan genieten, des te groter de kans dat we de beste versie van hem te zien krijgen. Of dat nu in het veld, op de mountainbike of op de weg is.

Zeker nu zijn wederoptreden in de cross dichterbij komt, is het interessant om veldrijden en wegwielrennen nog eens tegen mekaar af te wegen. Dat deed Van der Poel in zijn gesprek met Marca. Is het niet moeilijk om constant te switchen tussen de twee, zoals hij dat nu al jaren doet?

"Ik weet het niet. Ik hou van allebei. Ik heb altijd genoten van veldrijden sinds ik kind was. De weg is anders, moeilijker. Ik denk dat ze allebei hun verschillende momenten hebben en daarom geniet ik ervan", verklaart Van der Poel. "Ik vind het leuk om nieuwe dingen in mijn carrière te ontdekken en me op verschillende doelen te richten."

EEN TROTSE VAN DER POEL

Een leuke gegeven is dat Van der Poel nu zowel op de weg als in het veld als wereldkampioen door het leven gaat. "Het is een bron van trots om de regenboogtrui te dragen in beide disciplines. Maar het is niet altijd makkelijk om beide disciplines te combineren."