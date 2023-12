Niels Albert komt nu al met voorspelling en staat stil bij opvallende uitspraak: "Wie gaat Van Aert dan wél iets maken?"

De nakende terugkeer van Wout van Aert in het veld laat geen ruimte voor illusies. Niels Albert komt nu al met een voorspelling over de eerste cross van Van Aert: hij zal winnen.

Niels Albert blikt in HLN vooruit naar dé happening van het weekend. "Komende zaterdag maakt Wout van Aert zijn rentree in het veldrijden. Sommige renners zijn op stage vertrokken, anderen zullen onderweg zijn naar de Wereldbekercross in Val di Sole. Op dat moment rijdt Van Aert in Essen zijn eerste cross van een nieuwe winter."

MAKKELIJKE ZEGE VAN AERT VERWACHT

"En dat wordt dan waarschijnlijk een makkelijke overwinning voor Wout", ziet Albert niemand die hem heel veel in de weg gaat leggen. "Gebrek aan competitie geen bezwaar. Want wie gaat hem kloppen?" Iserbyt doet uitschijnen dat het niet van hem zal komen, want hij liet optekenen dat 'sprookjes sprookjes blijven'.

"Eli Iserbyt zegt: ik geloof niet meer in sprookjes. Hij is degene die kleur geeft aan de cross, die elke week strijd laat zien en die nooit zijn hoofd laat hangen. Als hij niet in sprookjes gelooft, wie gaat Van Aert dan wél iets maken?"