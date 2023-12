Ook toekomstige concurrentie voorspelt het nu al: "Denk dat Mathieu van der Poel daar gigantisch huis gaat houden"

Zien we Mathieu van der Poel binnenkort weer gigantisch uitpakken? Gezien zijn reeds vertoonde kunsten op verschillende terreinen zou dat zomaar kunnen. In dit geval gaat het over het veldrijden.

Voorlopig verloopt het veldritseizoen nog zonder Van der Poel en in zijn afwezigheid grijpen ook enkelen van zijn landgenoten hun kans om te schitteren. Onder hen Joris Nieuwenhuis van Baloise Trek Lions, tot dusver goed voor twee grote overwinningen. Aangezien Van Aert en Pidcock er voor zullen passen, behoort Nieuwenhuis wellicht tot de podiumkandidaten voor het WK. "Ik ben daar nu nog niet mee bezig", zegt de man met de baard aan het Brabants Dagblad. "Ik wil het niet nu al te belangrijk maken." In de klassementscrossen zal Nieuwenhuis één van de concurrenten van Van der Poel zijn. Maar op het WK zullen ze in hetzelfde team zitten. "Ik denk dat Mathieu daar gigantisch huis gaat houden. Op de plek waar hij als jong broekie zijn eerste wereldtitel pakte. Laten we maar zorgen dat op het podium nog meer oranje staat."