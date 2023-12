Remco Evenepoel en Tadej Pogacar zetten de man die Van Aert klopte voor scherpe realiteit: "Het zal moeilijk worden"

Weinigen hadden verwacht dat Wout van Aert die dag geklopt zou worden. Toch slaagde de man erin die eerder nog als een speelvogel werd omschreven. Victor Lafay klopte Van Aert bij de aankomst van een Tourrit en kijkt nu uit naar volgende doelen.

De Fransman verlaat Cofidis al en trekt naar Decathlon AG2R La Mondiale. In De Leiderstrui meldt wat hij bij de voorstelling van zijn nieuwe ploeg te vertellen had. "Er zijn heel veel koersen die ik zou willen winnen, maar die tegelijkertijd ook écht bij mijn karakteristieken passen."

IN LUIK MOET LAFAY VOORBIJ EVENEPOEL

Blijkt dat het vooral koersen op Belgische bodem zijn waar Lafay mee in zijn hoofd zit. "Ik heb het dan bijvoorbeeld over een Waalse Pijl of Luik-Bastenaken-Luik." Al zijn er natuurlijk ook heel grote namen uit het peloton die deze afspraken met rood omcirkelen.

"Het zal moeilijk worden om daar al te winnen van jongens als Tadej Pogacar en Remco Evenepoel, maar dromen mag en kan altijd", besluit Lafay.