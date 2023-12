Remco Evenepoel verrast met activiteit in Calpe die opnieuw doet dromen

Remco Evenepoel durft af en toe nog wel verrassend uit te hoek te komen. Ook in Calpe is dat nog maar eens gebleken.

Zoals bekend is Remco Evenepoel daar aanwezig om het nieuwe wegseizoen voor te bereiden. Trainen in ideale omstandigheden onder de Spaanse zon, denk je dan. Al is dat niet altijd het geval: maandag heeft het geregend, zo blijkt uit een blik op het Strava-account van Remco Evenepoel.

Dat was niet het enige opvallende aan de training van Evenepoel die dag: het was een veldrittraining. Heel lang heeft het allemaal niet geduurd: Evenepoel haalde 37 minuten en 37 seconden de crosser in zichzelf naar boven, goed voor een afstand van 8,5 kilometer en overwonnen hoogte van 59 meter.

Remco Evenepoel and cyclocross? 🧐



Not the combination I would have expected.

Het moet misschien niet serieus genomen worden, maar het is wel opvallend dat Evenepoel zich daar nu mee bezighoudt. Remco in het veldrijden, daar werd eerder al een ballonnetje over opgelaten. Vooral eind 2022 werd er duchtig over gespeculeerd, maar sindsdien zat het er niet meteen aan te komen. Gebeurt het op een dag toch?