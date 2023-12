Shocktoestand bij topploeg: "Ze hebben hard geprobeerd om Remco Evenepoel te halen, ik zou voor Uijtdebroeks gaan"

Remco Evenepoel is zowat de droom van elke topploeg. Zeker waar ze met een shock te maken hebben, waar er wat dingen op til zijn. In die situatie lijkt Ineos Grenadiers te zitten.

Ineos wordt gelinkt aan Cian Uijtdebroeks, maar heeft het nog echt een jonge beloftevolle renner nodig? Is er niet vooral nood aan een kopman die het kan afmaken? Johan Bruyneel bespreekt dat in The Move. "Er is niemand beschikbaar. Je hebt Jonas Vingegaard, je hebt Tadej Pogacar, je hebt Primoz Roglic. Wie anders nog?"

De enige naam waar je dan nog bij uitkomt, is Remco Evenepoel. "Ze hebben hard geprobeerd om Remco binnen te halen. Ik zou wel voor Cian Uijtdebroeks gaan. Nu Ineos iemand nodig heeft, zou het voor Cian een goede omgeving kunnen zijn."

Gaat het er ook effectief van komen? "Het hangt er ook vanaf wat er intern gebeurt, met het vertrek van Ellingworth. Geraint Thomas zei dat hij geschokt was, dat hij dat walgelijk vond. Ze zagen dat niet meteen aankomen."

Is er nog een andere voorwaarde? "Het draait ook om geld. Heeft BORA nog de middelen om er voor te zorgen dat het interessant genoeg is voor Uijtdebroeks om te blijven?" Cian Uijtdebroeks ligt bij BORA-hansgrohe nog onder contract tot het einde van 2024.