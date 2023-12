Thibau Nys spreekt openhartig over effect van scheiding op hem: "Mijn ouders beseften goed: wij hebben het opgefuckt"

Thibau Nys heeft al voor hetere vuren gestaan dan zijn huidige vormdip. Met de scheiding van zijn ouders bijvoorbeeld heeft hij in zijn privéleven toch al één en ander moeten doorstaan.

Al heeft Thibau daar al bij al niet te veel onder geleden, zo verklaart de veldrijder in Humo. "De scheiding van mijn ouders was er één uit het boekje. Mijn ouders beseften heel goed: wij hebben het opgefuckt, we gaan er nu alles aan doen opdat Thibau hier niet het slachtoffer van wordt."

THIBAU NYS LOOFT COMMUNICATIE OUDERS

Zijn ouders vertelden hem op restaurant in Mallorca dat ze uit mekaar gingen, waarna mama Isabelle elders ging wonen. "Maar toch was ik er gerust op dat het wel goed zou komen met die scheiding. Dat heeft ook te maken met hoe zij het hebben aangepakt: ze zijn altijd met elkaar blijven praten."

Thibau Nys beseft dat het er in veel gebroken gezinnen heel anders aan toegaat. "Je hebt ook ouders die nooit meer rechtstreeks met elkaar communiceren."