Wout van Aert nuanceert eerdere uitspraak over koerswijze tegen Van der Poel: "Dat is helemaal niet de bedoeling"

Weldra treffen ze mekaar in het veld, maar Van der Poel op de weg kunnen kloppen zal voor Van Aert het belangrijkste zijn om een zo mooi mogelijk palmares uit te bouwen. Een tijdje geleden deed het verhaal de ronde dat Van Aert zijn koerswijze tegen Mathieu van der Poel zou aanpassen.

"Ik weet dat dat zo is opgeschreven", zegt Wout van Aert in De Rode Lantaarn, de podcast waarin hij meerdere thema's belichtte. "Ik zal het corrigeren, in die zin dat ik aangaf dat ik gemerkt heb dat ik soms anders moet durven koersen. En dat enthousiast koersen niet altijd de beste tactiek is."

Vooral niet als je in het gezelschap van Van der Poel en Pogacar vertoeft. "Dan hebben ze er van gemaakt dat dat mijn antwoord was op Mathieu's succes van dit jaar. In die context was helemaal het interview niet. Nu komt het een beetje over alsof ik vanaf nu op zijn wiel ga koersen. Dat is helemaal niet de bedoeling."

VAN AERT WIL HET SLIMMER DOEN

Wat niet wil zeggen dat Van Aert geen lessen trekt uit het wegseizoen 2023. "Het is wel zo dat Mathieu dit jaar een paar keer langs achteruit heeft aangevallen. Als ik met hem mee kan, moet ik het soms wel slimmer doen en niet vol gaan meerijden."

In die zin hebben de zeges van Van der Poel hem wel wat wijzer gemaakt. "Dit jaar had hij zeker een streepje voor op de rest, mezelf incluis. Bijvoorbeeld in de Ronde kreeg ik het deksel op de neus en werd ik er vroegtijdig afgereden. Achteraf gezien had ik mij natuurlijk iets meer moeten sparen zodat ik wel nog mee kon."