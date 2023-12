Zonder van Hooydonck aan zijn zijde gaat Wout van Aert tal van zaken missen: "Daar had ik zoveel respect voor"

Wout van Aert en Nathan Van Hooydonck, het leek wel een gouden tandem. Nu die laatste het actieve wielerleven vaarwel heeft moeten zorgen, moet Van Aert verder zonder zijn meesterknecht.

Eén van de vele zaken die besproken werden in de podcast De Rode Lantaarn was wat Van Aert nu gaat missen. "Zeker zijn instelling. Hij was iemand die zich honderd procent smeet en van wie we moraal kregen, zowel om mee te trainen als om mee naar de koers te trekken. Hij was volgens mij professioneler dan ik zelf ben."

Dat laatste maakte wel een enorme indruk op Van Aert. "Hoe hij met alle details bezig was, daar had ik zoveel respect voor. Het werkte ook motiverend om zelf alles nog een tikkeltje beter te doen. Dat zal wegvallen en zal ik missen. En in de tweede plaats zijn fysieke capaciteiten."

VAN AERT EN VAN HOOYDONCK GOEDE VRIENDEN

Die spraken immers ook boekdelen, zeker als de koerssituatie die nog eens extra in de verf zette. "Als we ergens vooraan zaten, wisten we dat Nathan het ging regelen en moesten we ons nergens zorgen over maken. Dat kan niet iedereen." Wat blijft is een persoonlijke band. "Voor mij is hij wel een vriend."