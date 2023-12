Armstrong krijgt er zwaar van langs in tirade van jewelste: "Peloton getiranniseerd, systeem omgekocht, hou je mond!"

De Fransman was één van de gasten in Les Grandes Gueules du Sport, een podcast van RMC. Daar werden de recente uitspraken van Armstrong, die onlangs beweerde dat hij, Ullrich en Pantani anders behandeld werden dan anderen met een dopingverleden, aangehaald.

Zo'n uitlatingen makten Pineau woest. "Hij heeft zijn hele leven valsgespeeld en blijft een show opvoeren. Armstrong is altijd al zo geweest. Hij heeft meer valsgespeeld dan anderen. Hij heeft zich boven alle anderen gesteld. Ben je beter dan anderen omdat je vaker valsspeelt? Omdat je het systeem hebt omgekocht?"

🗣💬 "Il a été au-dessus de toutes les lois et a acheté le système. C'est le plus grand bandit de l'histoire du sport. Il a tyrannisé tout le peloton et pourri des générations entières."



L'énorme coup de gueule de @jejeroule44 après la dernière sortie de Lance Armstrong. pic.twitter.com/KnOqY8l57a