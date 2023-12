Bart Wellens maakt duidelijk wat veldrijders deze week doen: "Geen gezaag"

Heel wat renners zijn deze week naar de zon vertrokken voor een stage. Bart Wellens benoemt wat de voordelen zijn.

Een eerste periode in het veldrijden is afgesloten. Met de Exact Cross in Essen en de Wereldbeker in Val di Sole op het programma is het voor veel renners opportuun om deze week naar de zon te trekken.

Want daarna begint de belangrijke kerstperiode, waar heel wat crossen op korte tijd zullen gereden worden. Volgens Bart Wellens, ploegleider bij Circus-ReUz-Technord, is de stage er niet alleen om te trainen.

"De bedoeling is om een week niets te doen, en dan vooral náást de fiets", zegt Wellens bij WielerFlits. Omdat er in België nog veel bij komt kijken naast de cross, zoals boodschappen doen of mensen die je tegenkomt op training."

"Cru gesteld: je hebt even tien dagen geen gezaag, dat doet wonderen", stelt Wellens. Maar de nadruk ligt natuurlijk op het trainen. Even resetten voor renners die vermoeid zijn, voor wie het niet loopt is het hetzelfde.

Niet op stage

Maar de ploeg van Wellens is deze week niet naar Spanje vertrokken deze week. Enkel Gerben Kuypers is naar Spanje vertrokken en slaat Val di Sole over. De ploeg trekt pas in de periode van de Wereldbeker in Benidorm op stage.