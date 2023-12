Bjarne Riis, ex-Tourwinnaar en dopingzondaar, zegt de wielersport definitief vaarwel: "Een keer iets verkeerd gedaan..."

Het is een definitief vaarwel aan Bjarne Riis. De wielersport gaat verder zonder de Tourwinnaar van 1996, die later één van de vele dopingzondaars uit die periode bleek te zijn.

Riis gaat terug in zijn thuisland Denemarken wonen en stapt het bedrijfsleven in. Hij heeft het bedrijf Riis Energy mee opgericht en neemt ook de functie van bestuurslid op bij Nortec, een bedrijf dat elektrische laadpunten aan de man brengt.

"De afgelopen jaren in Zwitserland heb ik veel nagedacht over wat ik in de toekomst ga doen", zegt Riis aan het Deense Børsen. "In dat proces heb ik nu een punt bereikt waarop het wielrennen een afgesloten hoofdstuk is", sluit Riis de poort van de wielersport na een carrière als renner en als teammanager.

Ik heb mijn fouten erkend en ben verder gegaan

Riis heeft al lang geleden bekend dat hij ooit EPO, cortisone en groeihormonen gebruikte. "Ik heb mijn fouten erkend en ben verder gegaan. Dat ik een keer iets verkeerds heb gedaan, wil nog niet zeggen dat ik een slecht persoon ben."