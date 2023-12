De geleverde financiële inspanning, maar nog andere specifieke reden voor start in Essen: "Wout vond het belangrijk"

Het is toch opmerkelijk dat Wout van Aert uitgerekend voor Essen heeft gekozen om zijn veldritcampagne op gang te brengen. Het is ook duidelijk waarom dat juist het geval is.

Het zal niet voor het eerst zijn dat Wout van Aert daar present tekent, ook al is het niet de hoogst aangeschreven veldrit. De organisatie in Essen heeft al te kennen gegeven dat het een extra inspanning heeft moeten leveren om Van Aert aan de start te krijgen.

Dat zal voor Van Aert een voorwaarde geweest zijn om deel te nemen, maar lang niet de enige reden. Het is al bekend dat hij het gewoon een leuke cross vindt. Toch is er nog een andere specifieke reden waarom WVA zaterdag in deze Exact Cross de grote favoriet is.

VAN AERT CROST AL VOOR KERSTPERIODE

"Wout crost zaterdag omdat hij het belangrijk vond om voor de drukke kerstperiode alvast een wedstrijd in zijn benen te hebben", laat zijn ploeg aan Sporza weten. Het is dus al een keertje testen, een opwarmertje voor wat komt. Want na Essen vertrekt Van Aert met Visma-Lease a Bike, zoals zijn ploeg in 2024 heet, op stage naar Spanje.